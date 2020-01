Duitse Rijn-IJssel Express is in trek bij Nederlanders: ‘prima en betaalbaar alternatief’

Voor Thijs Menting (35) is de grensoverschrijdende treinverbinding met haltes in de dorpen langs de route, een uitkomst. Enkele dagen per week reist hij vanuit zijn woonplaats Arnhem naar zijn werk bij NL Greenlabel in Megchelen. De Rijn-IJssel Express stopt in Nederland alleen in Zevenaar, maar na de grens stopt de trein op alle tussengelegen stations. Behalve in Emmerik kun je daarom ook in grensdorpen als Elten, Praest en Millingen in- en uitstappen.