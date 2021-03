Duitse winkels mogen open van de rechter, regering reageert meteen met nieuwe maatregel

MÜNSTER – De rechtbank in Münster heeft maandagochtend met onmiddellijke ingang de maatregelen tegen de detailhandel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen geschrapt. Volgens de rechters is de maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De regering van de deelstaat in Düsseldorf heeft daar meteen op gereageerd door een nieuwe maatregel aan te nemen, waardoor de regels voor beperkte openstelling voor alle winkels gelijk zijn.

Met die nieuwe maatregel wordt voorkomen dat de detailhandel in Noordrijn-Westfalen per direct zonder enige beperking klanten zou kunnen toelaten. De regels waren sinds begin maart dat dat kon door een afspraak te maken en dat het aantal toelaatbare klanten afhankelijk is van de grootte van de winkel.

De rechters van het ‘Oberverwaltungsgericht’ in Münster hebben hun uitspraak vrijdag al gedaan, maar pas maandagochtend naar buiten gebracht. De zaak was bij deze rechtbank aangespannen door detailhandelsketen Media-Markt.

10, 20 of 40

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen gold sinds 8 maart een maatregel, waarbij winkels open konden op basis van een limiet aan het aantal klanten. Het uitgangspunt was één klant per 10 vierkante meter, of één per 20 vierkante meter als de zaak groter is dan 800 vierkante meter.

Die regel gold voor supermarkten, (kantoor-)boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra. Voor de winkels in andere sectoren geldt één klant per 40 vierkante meter en alleen op afspraak.

Gelijkheidsbeginsel

Volgens de rechters is die maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De overheid kan de coronapandemie bestrijden met maatregelen, die voor winkels verschillend zijn. Het is volgens de rechters echter niet duidelijk waarom de soepeler maatregelen wel zouden gelden voor (kantoor-)boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra, maar niet voor winkels met andere producten.

Snelle reactie

Door de snelle reactie van de regering in Düsseldorf geldt er nu geen uitzonderingspositie meer. Buiten de supermarkten geldt nu voor alle winkels dat ze één klant per 40 vierkante meter verkoopoppervlakte binnen mogen laten, en alleen op afspraak.