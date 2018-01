Duitse wolf Naya bracht de kerst door in de Achterhoek

De Duitse wolvin Naya heeft de afgelopen kerstdagen doorgebracht in de Achterhoek. Op eerste kerstdag verbleef de wolvin in de omgeving van Ruurlo, op tweede kerstdag hield ze zich op in de bossen van het Montferland.

Daar was ze op 27 december ook nog. Dit blijkt uit zendergegevens van een halsband, die de wolvin als welp omgehangen heeft gekregen in 2016. Destijds werd ze gevangen in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor Pommeren, om te kunnen analyseren welke route ze zou afleggen, welke prooidieren de wolvin at en waar ze zich overdag ophield.

Het ging om een onderzoek van de Technische Universiteit Dresden, die de collega's van Alterra - onderdeel van de Wageningen Universiteit (WUR), op dinsdag 19 december meldde dat de wolvin een dag eerder de grens was overgestoken.

Zender

Uit de zendergegevens blijkt dat zij in de bossen rond Ommen en Hardenberg voor het eerst in Nederland was. De daaropvolgende dagen bezoekt ze verschillende plaatsen in Overijssel en houdt Naya zich meerdere dagen op op de Sallandse Heuvelrug. Door de A1 en het Twentekanaal over te steken belandt ze op 25 december in Ruurlo en de twee dagen daarna is ze in de Montferlandse bossen.

Daarna wordt ze nog gesignaleerd in Limburg en Brabant en begin januari steekt ze de grens met België over. Naya wordt daarmee de eerste 'Belgische wolf', zo meldt de WUR. Ze heeft er dan ruim 800 kilometer op zitten vanaf haar oorspronkelijke verblijfplaats in Duitsland.

'Uniek'

De Wageningse onderzoeker Hugh Jansman noemt het 'uniek dat we dankzij het onderzoek van onze Duitse collega’s informatie hebben verkregen over de wijze waarop een wolf zich beweegt in het Nederlandse landschap'.

Jansman en zijn Duitse collega's gaan later de route tot in detail analyseren om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de wolvin en de gebieden waar zij is geweest, en ook welke barrières zij daarbij is tegengekomen.