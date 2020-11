Duitser jaar na insluiping en mishandeling in Winterswijk gevonden dankzij petje

UPDATE + VIDEO Laren kent doodgescho­ten kunsthande­laar nauwelijks: ‘Wij hebben die man helemaal niet gesproken’

22 november Over de kunstenaar en handelaar uit Laren die vrijdagavond werd doodgeschoten in Arnhem is maar weinig bekend in zijn woonplaats. Maar in de kunstwereld was hij wel een bekende verschijning. Men spreekt van ‘een oplichter.’