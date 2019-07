Duitsers betrapt bij inbraak in leegstaande discotheek in Dinxperlo

Droom van herstellen­de Eline (14) uit Aalten komt uit: schaatsen met Patrick Roest

9:06 AALTEN - Dik een jaar geleden liep de Aaltense Eline Arentsen (14) hersenletsel op bij een val van haar crossfiets. Daardoor kan ze haar favoriete sport voorlopig niet meer fanatiek beoefenen: schaatsen. Toch kwam in haar revalidatietraject een schaatsdroom uit: op de ijzers met Patrick Roest, haar held. In het ijsstadion Thialf in Heerenveen.