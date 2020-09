Duitsers gewaarschuwd voor bezoek aan Achterhoek en Twente

Marja Weijers per 1 oktober interim-directeur SKB Winters­wijk

24 september WINTERSWIJK - Marja Weijers wordt per 1 oktober de nieuwe interim-directeur van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Dat heeft Santiz bekendgemaakt: de organisatie waaronder nu nog SKB en het Slingeland-ziekenhuis in Doetinchem vallen. Het is de bedoeling dat de twee ziekenhuizen per 1 januari 2021 uit elkaar gaan.