Duitsers mijden Achterhoek en Liemers massaal op feestdag: gevreesde drukte blijft uit

Mondkapjes doen intrede bij het winkelen in Zutphen en Lochem: ‘Ongemakke­lijk zonder mondkap’

1 oktober Een week week geleden kon je tijdens een uurtje shoppen het aantal mensen dat een mondkapje droeg nog op één hand tellen. Hoe anders is dat nu. Na de aangescherpte coronamaatregelen van eerder deze week rukt het mondkapje op in het straatbeeld van Zutphen, Lochem en omgeving. In kledingwinkels, supermarkten, bouwmarkten en tuincentra kan je niet meer om de mondkap heen.