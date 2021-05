Duitsland hangt de vlag uit op Nederlandse Bevrijdingsdag

Ter ere van de viering van 75 jaar vrijheid werd vorig jaar een reeks evenementen gepland door Achterhoekse grensgemeenten, samen met grensgemeenten uit het district Borken. Deze festiviteiten, die gehouden werden in het kader van ‘Gelderland herdenkt’, zouden worden afgetrapt met een grensoverschrijdende brunch op de Heelweg. Dat is de weg die zowel in Dinxperlo als het Duitse Suderwick ligt. Door de uitbraak van het coronavirus werden al deze evenementen echter uitgesteld.

Vlag hijsen om bevrijding te markeren

Ook dit jaar gooit corona roet in het eten, waardoor de feestelijkheden opnieuw een jaar verplaatst moeten worden. Om het moment van de Nederlandse bevrijding van de Duitse bezetter toch te markeren, worden morgen de Europese, Duitse, Noordrijn Westfaalse en stadsvlag gehesen bij alle gemeentehuizen en het Kreishuis in Borken.

We willen wel een Nederland­se vlag hijsen, maar we hebben er nog geen

Misschien ook Nederlandse vlag

Of de Nederlandse vlag er ook bij komt te hangen, is nog niet helemaal zeker. ,,Dat willen we wel, maar we hebben nog geen Nederlandse vlag. We gaan nog proberen er een te regelen voor het Kreishuis in Borken, maar het zal krap worden. Het moet een vlag van 4 meter zijn, dus dat wordt nog een opgave”, aldus een woordvoerder van Kreis Borken.