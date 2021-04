Duitsland opent mobiele sneltestcentra voor grenspendelaars; Borken werkt aan gratis testen

Zwembad Marveld mag eindelijk weer open: ‘Voor honderd zwemmers, maar hoe precies weten we nog niet’

7 april GROENLO - Een beperkt aantal sport- en jeugdzwemmers mag bij wijze van proef weer zwemmen in het bad van Marveld in Groenlo op zaterdag 17 april. Daar is eigenaar en directeur Edwin Bomers van Marveld erg blij mee, nadat het zwembad een halfjaar dicht was.