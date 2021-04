Duitsland opent mobiele sneltestcentra voor grenspendelaars: ‘Testen voor Nederlanders mogelijk maken’

L­TO-bestuurder Carla Evers stapt op uit onvrede over beleid bij boerenorga­ni­sa­tie: ‘Ik word hier niet meer blij van’

7 april HEZINGEN/ EIBERGEN– Bestuurder Carla Evers van boerenbelangenorganisatie LTO Noord Regio Oost is per direct opgestapt uit onvrede met het gevoerde beleid. De boerin die in 2008 vanuit de Achterhoek naar het Twentse Hezingen verhuisde, spreekt van ‘een steeds terugkerend verschil van inzicht in wat de beste manier is van belangenbehartiging, besturen en samenwerken binnen het bestuur’.