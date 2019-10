Duizend jaar weer, wind en water Gegrepen door tornado van Borculo

BORCULO - Jan Buisman (94) groeide op in Borculo, het Achterhoekse stadje dat in zijn geboortejaar 1925 werd getroffen door een verwoestende tornado. Logisch dat hij weerhistoricus werd. Buisman legt duizend jaar weergeschiedenis vast in een tiendelige serie. Nog drie delen te gaan.

Een recente opname in het zieken- en verpleeghuis na een valpartij, ongemak aan de heup en een afnemend gehoor ('ik ben zo doof als een kwartel') hebben amper invloed op zijn arbeidsethos. Elke ochtend om zes uur begint de werkdag. Op zijn laptop speurt de oud-aardrijkskundeleraar naar informatie over koudegolven, waterstanden, wervelwinden, droogtetijden, veldslagen en epidemieën.

Recent verscheen het lijvige (1008 bladzijden) zevende deel van zijn magnum opus, dat in samenwerking met het KNMI bij uitgeverij Van Wijnen tot stand komt. Het behandelt de periode 1800-1825, de Bataafs-Franse tijd, Napoleons trektocht door Europa en de Engelse invasie in Zeeland. 'Nog twee eeuwen te gaan', zegt Buisman blijmoedig. Voor deel acht (1825-1875), waarschijnlijk te verschijnen in 2021, ligt al veel materiaal klaar. Voor de twintigste eeuw staan hulpkrachten paraat, mocht de chroniqueur het meesterwerk niet zelf kunnen klaren.

BORCULO Historische panden Borculo vlak na de stormramp.

"De twee wereldoorlogen wil ik zélf doen. Dat heb ik bij de uitgever bedongen", zegt Buisman strijdvaardig. Het verbod van de Duitse bezetter op het publiceren van weerberichten bracht de HBS B-leerling van het Haagse Lyceum Stokroosplein ertoe om in de oorlog bulletins te maken voor klasgenoten, ouders en buren. "Ik haalde informatie uit almanakken, agenda's, boeken en kranten." Ook gebruikte hij spreuken, oogst- en correlatieregels. 'Vorst in september, zacht in december'. 'Komt januari met muggenzwermen, dan hoort men in de oogstmaand de boeren kermen'."

De fascinatie voor weer, wind en water ontstond in zijn jeugdjaren. "In de strenge winter van 1929 stak ik vanuit mijn geboorteplaats Culemborg aan de hand van mijn moeder de dichtgevroren rivier de Lek over. Een jaar later verhuisden we tot mijn grote vreugde naar Borculo, het stadje aan de Berkel. Uitgerekend in mijn geboortejaar 1925 was die plaats getroffen door een enorme windhoos. 'De cycloon van Borculo', zeggen ze daar, maar dat klopt niet. Cyclonen heb je alleen in de tropen. Ik houd het op een tornado."

Oostelijke wortels. Die koestert hij. Zijn vader komt uit Steenwijk, zijn moeder uit Aalten. Buisman besteedt in zijn boeken ruim aandacht aan Overijssel en Gelderland. 'Twente, arm maar warm' typeert de bevolking en het klimaat van twee eeuwen geleden. De in 2017 met een - door prinses Beatrix aan hem uitgereikte - Zilveren Anjer onderscheiden auteur weet razendknap de historie van het weer en de gewone mensengeschiedenis te vervlechten.

De oud-aardrijkskundeleraar speurt nog dagelijks naar informatie over het weer.

Rode draad

Buisman beschrijft niet alleen - op chronologische wijze - weergaloze winters en zinderende zomers in jaartallen, cijfers en temperaturen. "De invloed van het weer op het dagelijks leven loopt als rode draad door mijn werk. Vooral arme en kwetsbare mensen interesseren me. In de geschiedschrijving zijn ze vaak een verwaarloosde categorie. Ze waren altijd de dupe van slecht weer. Voor rijke mensen is het altijd goed weer, ze vriezen niet dood, lijden geen honger en vermaken zich wel."

Van 1930-1937 woonde hij in de Achterhoek. "Borculo heeft me gevormd. Ik was enig kind en kon ongestoord mijn gang gaan. Moeder was makkelijk en vader bemoeide zich amper met mij. Als belastingambtenaar was hij altijd op pad en zat hij 's avonds over de papieren gebogen. Wij speelden buiten, stookten vuurtjes en gingen naar de vuilnisbelt, het goederenstation of de arbeiderswijk 'Het Rode Dorp', waar de schillenboer langs de huizen trok en ik eigenlijk niet mochten komen. Dat we plotseling moesten verhuizen vanuit die prachtige natuur naar een saaie woonwijk in Den Haag, waar niks te beleven viel, voelde als de grootste ramp van mijn leven."

Dat hij al vanaf zijn pensionering in zijn eentje de papieren strijd voert met duizend jaar weer en wind, is niet vreemd. "Eigenheimer, enig kind en onderwijzer. Zo iemand is gewend zelfstandig te werken en de lakens uit te delen. Ik ben eigenzinnig, een non-conformist. Van groepsgedrag moet ik niets hebben. Gezelschapsspelletjes vind ik vreselijk. Op het schoolfeest sloeg ik altijd de stoelendans over. In militaire dienst botste het met de leiding. Wat ik van jongs af het liefst doe? Graag met een boekje in een hoekje."

Een talenknobbel, liefde voor aardrijkskunde en geschiedenis, zijn geweldige geheugen, de altijd spiedende haviksogen en het vermogen om oorzakelijke verbanden te leggen, maken Buisman tot een fenomeen.

De schrijver besteedt in zijn jongste boek veel aandacht aan Napoleon Bonaparte. Tussen de regels proef je stille bewondering voor de dadendrang en het vernuft van de 'kleine' Franse generaal en keizer. "Napoleon was een goed strateeg, maar maakte grote inschattingsfouten met het weer. Als je met een enorme cavalerie op trektocht gaat door Rusland moet je dat in het goede jaargetijde doen, want die 180.000 paarden hebben wel voldoende gras en haver nodig. De dieren zijn haast allemaal verhongerd, doodgevroren en opgegeten."

Kennis

De auteur prijst zich gelukkig met zijn oerdegelijke schoolopleiding. "Vier talen en veel aandacht voor geschiedenis, staatsinrichting, natuurkunde, economie en aardrijkskunde."

Hoewel hij het niet hardop zegt, maakt hij zich wel eens zorgen over de nieuwe generatie, die het stokje vroeg of laat moet overnemen. "Gelukkig is er vanaf de jaren 50 veel vastgelegd. In 1952 hield ik het daarom voor gezien om zelf de temperaturen bij te houden."