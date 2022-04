Duizend oud leerlingen heffen nog één keer het glas op het Ludger College: een kweekvijver voor talenten

Oekraïense Vitali en Halena blij met kamer in Vredense Hof, maar geplaagd door heimwee en verdriet

WINTERSWIJK - De Oekraïense Vitali en Halena Hulko hebben begin deze week hun intrek genomen in de Vredense Hof in Winterswijk. Het echtpaar is dankbaar voor het appartementje, maar heeft het desondanks moeilijk. Het wordt geplaagd door heimwee en verdriet over hun kapotgeschoten land.

23 april