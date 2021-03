Duizend smoelen op de stoelen van de Vijverberg tegen kanker, ook die van Suze (25): ‘Krijg toch een beetje het gevoel dat ze het ook voor mij doen’

aflevering 1 Roy startte nieuw streetfood­café, maar toen kwam corona: ‘Ik heb mezelf drie jaar de tijd gegeven’

6 maart WINTERSWIJK - Jonge ondernemer Roy Heesen (30) had vorig jaar februari net zijn handtekening gezet voor zijn nieuwe eetcafé Las Fritas in Winterswijk, toen in maart de coronacrisis uitbrak en de horeca op slot ging. ,,Alleen in de zomer kon ik drie maanden open.”