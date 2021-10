Duizenden extra vaccinaties voor Achterhoekers met haperend immuunsysteem

Crisis en oorlog voelbaar in 51ste bundel van Herman van Velzen: De Scheern­sliep

13:57 HENGELO - De Scheernsliep, de 51ste bundel van de in 1974 overleden dialectschrijver Herman van Velzen, wordt maandagavond gepresenteerd in café De Jongens in Hengelo. Het boek wordt uitgeven door Willy Hermans.