Duizenden kinderen leerden een vak aan de Spinbaan

Sportdag in Lochem voor mensen met een beperking: ,,Mooi om mensen in beweging te krijgen’’

18:54 Voetbalvereniging Witkampers in Laren is op 26 september de gastvereniging voor de Lochemse sportdag Onbeperkt Sportief. Bedoeling is dat er zoveel mogelijk mensen met en fysieke of verstandelijke beperking die dag aan het sporten gaan. De organisatie hoopt dat er zeker honderd mensen meedoen. ,,Het gaat om de beleving. Ze hoeven nog niet eens óp dat paard. Alleen aaien is al geweldig.’’