Duizenden kippen komen om door uitslaande schuurbrand in Beltrum: ‘Dit is afschuwelijk’

Freek Helmers ziet zijn kippen­schuur in vlammen opgaan: ‘Dit is niet te bevatten’

18:39 BELTRUM - Totaal verslagen. Zo klinkt Freek Helmers begin zaterdagavond. Rond kwart over vier keek hij uit het raam. „Ik zag een zwarte band en na vijf minuten was alles weg.” Veel van zijn 14.000 kippen kwamen om. „Dit is niet te bevatten.”