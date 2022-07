Duizenden kleurrijke dahlia’s aan de voet van de Piepermolen in Rekken

Warnsvel­der Peter wil door met herstel­café voor ex-verslaaf­den: ‘Ik stond daar met een brok in m’n keel’

Peter Giel is vastbesloten: zijn Herstelcafé voor mensen die een verslaving achter de rug hebben, moet een blijvertje worden. De 44-jarige Warnsvelder – ervaringsdeskundige – hield afgelopen zaterdag een try-out van het café voor mensen die herstellende zijn van een drugs-, alcohol- of gokverslaving. ,,Het was een succes en ik zou iedereen die er was kwetsen als ik hiermee niet zou doorgaan.’’

