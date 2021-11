Duizenden mensen gaan op licht-safari in Megchelen bij ‘De Belevenis’

MEGCHELEN - Met tal van lampen, beelden en andere bezienswaardigheden heeft ’t Noaberschap weer een waar lichtfestijn gecreëerd in Megchelen. Onder de noemer ‘De Belevenis’ is een 2 kilometer lange wandelroute uitgezet in het park van tuincentrum Louis Venhorst. Op de eerste avond kwamen vrijdag meer dan zesduizend mensen af.

Het thema is dit jaar ‘Reis rond de wereld’. Het park is in delen opgeknipt. Bezoekers komen door China, Nederland, de Verenigde Staten en Afrika. Ieder met hun eigen aankleding. Zo staan er in Afrika tal van uitgelichte dieren.

Het is de tweede keer dat het evenement in Megchelen georganiseerd wordt. De eerste editie werd in 2019 gehouden. Het lichtspektakel van 2020 kon, door de coronapandemie, niet doorgaan.

Vrijdag was de eerste dag van De Belevenis in Megchelen. Zaterdag is de tweede en laatste dag. Bezoekers zijn van 17.00 tot 22.00 uur welkom. Voor toegang is een QR-code nodig.