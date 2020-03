Duizenden nestkastjes: de mees moet alle topfitte jeukrupsen gaan opeten

Zijn mezen hét wondermiddel tegen de overlastgevende eikenprocessierups? Als het aan Achterhoekers ligt wel, want de gratis nestkasten voor de vogels vliegen overal de deur uit.



In Bronckhorst zijn liefst 3.100 vogelhuisjes aangevraagd. Die worden allemaal verstrekt, maar wel is het uitdelen wat vertraagd door de coronacrisis.



Overal in de Achterhoek bestaat veel belangstelling voor de gratis nestkastjes. In Winterswijk waren de 150 vogelhuisjes vorig jaar binnen een uur weg. In Didam stonden mensen er recent meer dan een half uur voor in de rij. En in Doetinchem was een ware run op de mezenkasten: binnen enkele minuten waren alle 300 huisjes besteld.