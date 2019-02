Duizenden tieners krijgen prik tegen meningokokken

In de acht Achterhoekse gemeenten zijn 16.689 tieners opgeroepen voor de vaccinatie tegen meningokokken ACWY, in het verzorgingsgebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn dat er 37.000. De ziekte komt door de meningokokbacterie, die van mens op mens overdraagbaar is. Als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komt, kan dat leiden hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging,



Vaccineren is nodig omdat het aantal meningokokbesmettingen toeneemt. Mede daarom krijgen sinds mei 2018 alle peuters van 14 maanden al een vaccinatieprik. En in september 2018 was er al een eerste prikronde onder jongeren van 14 jaar, 90 procent haalde deze vaccinatie.



De tieners die nu een meningokokkenprik krijgen, worden ook gevaccineerd tegen HPV en BMR/DTP. Daarnaast kunnen de kinderen ‘vergeten’ vaccinaties inhalen.



De vaccinatiedata zijn:

- Lichtenvoorde 6 maart en 11 juni

- Vorden 7 maart en 9 mei

- Didam 13 maart en 14 mei

- Terborg 20 maart en 16 mei

- Winterswijk 21 maart en 20 mei

- Doetinchem 28 maart en 21 mei

- Dinxperlo 15 april en 24 juni

- Borculo 17 april en 26 juni



Klik hier voor alle data, tijden en locaties.