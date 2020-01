Duizenden zonnepanelen naast de wijnranken van 't Oerlegoed

Voor het zonnepark is al een overheidssubsidie toegekend, waardoor er voor 15 jaar zekerheid is voor dit project. Het is de bedoeling dat 7.080 zonnepanelen jaarlijks 1,8 miljoen kWh stroom op gaan wekken, gelijk aan het stroomverbruik van zo'n 600 huishoudens.



In totaal wordt er 283.000 euro financiering gezocht voor realisering van het zonnepark, naast een lening. Investeerders krijgen daarbij rendement op de inleg, afhankelijk van hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt. Hoe zonniger het is, hoe hoger het rendement.



Investeren in het zonnepark kan vanaf woensdag 15 januari.