Duo uit Achterhoek heeft na dagenlange wandeling gesprek met premier Rutte: 'Bied horeca perspectief’

Zutphen wil schrappen oudpapier­bij­dra­ge en beperken peuterop­vang terugdraai­en, maar hoe?

26 oktober Dat de gemeente Zutphen wederom fors moet bezuinigen is duidelijk. Dat dit grote gevolgen gaat hebben voor inwoners ook. De manier waarop roept vragen op bij een groot deel van de gemeenteraad in Zutphen. Voorstellen als het schrappen van de oudpapierbijdrage voor verenigingen en het beperken van het aanbod voor peuteropvang vallen niet in goede aarde.