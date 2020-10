Duo uit Achterhoek praat in Torentje met premier over toekomst horeca: ‘We hopen dat Rutte gauw naar Ruurlo komt’

‘Soms met hangen en wurgen, maar het lukt’: Graafschap College blijft overeind in crisis

27 oktober DOETINCHEM - Zorgstudenten die komende tijd via videoverbindingen les krijgen, mondkapjes die sinds deze week verplicht zijn. Het Graafschap College wordt volop geconfronteerd met de gevolgen van corona. Toch is de MBO-opleiding tevreden over hoe het gaat in deze crisis.