Duofietsen mag weer met een spatscherm tussen de schouders

Geen appartemen­ten in Rietmolens café, wel bij de buren: ‘Dit is niet eerlijk!’

7:45 RIETMOLEN - Waarom mag café Van Otten in Rietmolen geen appartementen in het horecapand, terwijl de buurman wel tien woningen in en achter de Maalderij mag bouwen? „Dit is gewoon niet eerlijk!”