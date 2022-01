Dure spoortunnel blijft agendapunt in Winterswijk: ‘De veiligheid is echt verslechterd’

,,De veiligheid is door de afsluiting van de onbewaakte overweg in de Greversweg echt verslechterd”, laat Dirk Willink weten. Hij is donderdagavond een van de insprekers tijdens de Algemene Raadscommissie in Winterswijk. ,,Dat het onveiliger zou worden stond al in het onderzoek naar de afsluiting, maar ik zie het ook echt dagelijks gebeuren. Mensen lopen nu op en naast het spoor. Dat is niet wenselijk.”