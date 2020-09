Duur foutje bij berekenen bouwleges kost Bronckhorst bijna 8 ton

Column Honden zijn de verbinding met het paradijs. Misschien geldt dat ook voor kinderen

1 september In de achtertuin van een Amsterdams grachtenpand ontmoette ik een man die zich de onvruchtbare Jood noemde. Hij was kinderloos en zei: ,,Of ik nou wil of niet, vroeg of laat sluipt dat altijd weer mijn leven in.” Misschien zoals een ander zich jaarlijks terugvindt in een stacaravan op dezelfde camping.