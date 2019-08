Duurzaam overnachten in Het huis van Rood in Rekken

Voor het eerst twee dagen tractorpul­ling in Barchem

31 juli Tractorpulling Lochem breidt uit. Voor het eerst in het bestaan van het evenement is niet één, maar twee dagen lang het gebrul van tractormotoren te horen op het terrein aan de Brinkerinkweg in Barchem. Het spektakel begint vrijdagavond met wedstrijden in lagere klassen. Zaterdag proberen de tractoren in de topklassen een zwaarbeladen slede zover mogelijk over de baan te trekken.