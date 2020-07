Dwangsom dreigt voor eerste horecabedrijf in Berkelland dat zich niet aan coronaregels hield

Het gaat in Berkelland redelijk goed als het gaat om de naleving van de coronaregels in de horeca, aldus Van Oostrum. Hij reageert op zijn Doetinchemse collega Mark Boumans, die bezorgd is over het onvoldoende naleven van de regels in met name de nachthoreca. Het aantal coronabesmettingen loopt inmiddels weer op en het niet naleven van hygiëne- en afstandsregels kan daarbij een negatieve rol spelen.