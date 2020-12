Dwangsom van 25.000 euro dreigt, maar ‘Buitengewoon Beltrum’ wil geen water bij de wijn doen

Transport­be­drijf Gesink overgeno­men door andere oer-Achterhoek­se transpor­teur Rabelink

19 december ZELHEM/WEHL - Het Zelhemse transportbedrijf Gesink, een van de oudste in de Achterhoek, wordt per 1 januari overgenomen door Rabelink Logistics uit Wehl. Het ene familiebedrijf komt in handen van het andere.