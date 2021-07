Dwangsom voor Beltrumse broers van tafel: Gasleiding is obstakel voor de herplant van bomen

Tokke Wekke was ooit decor van popconcer­ten op de platte wagen

1 juli BELTRUM - Even een pauze inlassen tijdens een wandeling of een fietstocht kan steeds vaker bij zogeheten Rustpunten. Ook onderweg in Berkelland kun je op zo’n plek even uitblazen met een zelfgezet bakje koffie of thee.