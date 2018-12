De deelnemers worden getrakteerd op prachtige avontuurlijke routes waarbij de traditionele doorkomst dwars door de kroeg in Zwillbrock natuurlijk een hoogtepuntje is. Rondom Groenlo, Lievelde, Zwolle, Zwillbrock (DE) en de Holterhoek fietst men uitdagende, volledig uitgepijlde routes over bospaden en zandwegen.

Bij landgasthof Reirink is de doorkomst ‘Durch die Kneipe’ waarbij iedere deelnemer dwars door het café fietst en met applaus wordt onthaald door de aanwezige cafégasten. Hier is tevens in en bij een boerenschuur een unieke pauzeplek met vuurkorven en livemuziek.. In het geval van technisch malheur is Goossens Groenlo present met een reparatiestand.

De Blanckenborg

Net als vorig jaar is de start van de Marveldtocht vanaf tennis- en golfcomplex De Blanckenborg aan de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. De route naar het startbureau en de vele parkeergelegenheden zijn duidelijk aangegeven. Deelname aan de toertocht kost € 6,- per persoon. NTFU-leden betalen € 4,-. Voor NTFU- en KNWU-leden is er de mogelijkheid om elektronisch in te schrijven met de ledenpas bij de Scan&Go-stand.

Er zijn routes over 35, 45 of 60 kilometer. Daarmee is de Marveldtocht zowel geschikt voor de beginnende als de meer geoefende fietser. Ook dit jaar is er de Kanjers voor Kanjers mountainbike jeugdclinic. Ervaren instructeurs leren kinderen vanaf 6 jaar alles over de techniek en het sturen met de mountainbike. Deelname hieraan is gratis. Kinderen die niet over een eigen mountainbike beschikken kunnen gewoon meedoen: Kanjers voor Kanjers stelt (ook gratis) mountainbikes ter beschikking.