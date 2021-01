‘Dwingen ze Duitse PSV-coach Schmidt soms om via een omweg te communiceren?’

Uitgebran­de Doetinchem­se woning frequent onderkomen van daklozen

11:15 DOETINCHEM - Het was wachten op de dag, meent een buurman, dat de woning op Nieuweweg 40 in Doetinchem in vlammen zou opgaan. Vorige week vrijdag bleef het nog bij een binnenbrandje, in de nacht van dinsdag op woensdag ging de woning alsnog volledig in vlammen op. De vrees dat een zwerver in het vuur was omgekomen, bleek onterecht.