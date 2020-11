Eduardo’s droom om profvoetballer te worden knakt in de knop; hij staat als drugslaborant voor de rechter

Het loopt helemaal anders voor de 19-jarige B., geboren en opgegroeid in de Colombiaanse miljoenenstad Cali. Deze dinsdag staat de sportief ogende jongeman immers niet op het trainingsveld, maar zit hij in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Den Bosch.



De verdenking: productie en bezit van kilo’s aan crystal meth, een zeer verslavende en voor drugscriminelen uiterst lucratieve harddrug. Het methlab waarin B. dit zou hebben gemaakt is dit voorjaar opgerold in een voormalige varkensschuur in Drempt, een klein dorpje in de Achterhoek waar de Colombiaan tot dan toe nog nooit van had gehoord.



En het lijkt nog zo goed te gaan als B. begin dit jaar in Nederland komt. Al snel mag hij meetrainen bij eredivisieclub ADO Den Haag. Zo blij als een kind is B., die een foto van zijn eerste training trots deelt met zijn familie.