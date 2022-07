Edward maakt dierenvoeding van insecten: ‘Larven zijn geweldige kippenvoeding’

De larve van de zwarte soldaatvlieg, die speelt de hoofdrol in het piepjonge bedrijf Nutri Worm, opgezet door de 29-jarige Edward Langwerden uit Hengelo. Het insect kan voedselresten omzetten in eiwitrijke dierenvoeding.



,,En van de vele duizenden insecten die er bestaan, is de zwarte soldaatvlieg het beste in staat zich te voeden met allerlei soorten voedselresten”, vertelt Langwerden, wiens circulaire dierenvoeding inmiddels in meerdere Achterhoekse dierenwinkels te krijgen is.