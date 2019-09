Edwin Legebeke ziet zijn super als buurthuis

Milieuclub wil bouwstop biogasfa­briek Varsseveld

12:49 VARSSEVELD - Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die met succes vele stikstofvergunningen in heel Nederland aanvocht bij de Raad van State, vecht nu de vergunning van de biogasinstallatie in Varsseveld aan. De organisatie wil dat de bouwwerkzaamheden stoppen. De provincie beoordeelt de komende tijd of dat verzoek wel of niet ingewilligd gaat worden.