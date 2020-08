Edzard Gelderman van landgoed Beekvliet: ‘Zoeken naar symbiose tussen natuur en landbouw’

Eigenaar vindt hij eigenlijk een te groot woord. „We beschouwen het niet als ons bezit. We zorgen ervoor en we geven het door”, zegt Edzard Gelderman. Hij praat met passie over het landgoed en het onderhoud ervan. Een deel, zo’n 80 hectare, is nog in bezit van de familie, inclusief het huis en vijf pachtboerderijen. Door vererving is het een aantal jaren geleden in drieën gedeeld, waardoor nu ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten elk een stuk in hun bezit hebben.