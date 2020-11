Een Achterhoeker in het provinciebestuur van Overijssel? GroenLinkser Stefan Nijhuis heeft er zin in!

Boeren boos over nieuw kapbeleid: ‘Gemeente Berkelland vertrouwt ons niet’

7:33 BORCULO/GEESTEREN - Boeren zijn niet te spreken over het nieuwe kapbeleid in Berkelland. In het buitengebied is binnenkort voor elke boom die om gaat een kapvergunning nodig. „We zijn straks niet meer baas op eigen erf.”