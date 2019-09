‘Een beetje man vraagt niet: ‘Wat doet dit met je?’’

column irene van der aartDe stal is leeg. De laatste melkkoeien zijn opgehaald door hun nieuwe baas. Er gingen vaker koeien weg, ook naar de slacht. Het was een bedrijf; geen kinderboerderij. Maar zo’n grote groep koeien op transport is confronterend.