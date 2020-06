Een boomkikker in Barchem is soms groter dan een enorm zonnepark

Doetinchem­se supers boos over ‘terug naar normaal’ op zondag: ‘Dit is vragen om moeilijkhe­den’

8:46 DOETINCHEM - Een rij voor de deur om 13 uur én 500 klanten in het eerste uur. ,,Dit is vragen om moeilijkheden", vindt Guido Zonnenberg, eigenaar van supermarkt Albert Heijn in de wijk Overstegen in Doetinchem. Nu corona voorlopig terug is gedrongen wil de gemeente dat de supers weer op de normale tijd opengaan: dus zondags pas vanaf 13 uur.