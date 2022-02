Een cadeau van DRU aan muzikant: dag gratis poppodium ter beschikking inclusief technici

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Ondanks bereikte piek in het land: in deze regio toch meer besmettin­gen dan gisteren

In deze regio werden tussen gisteren en vandaag ruim 10.000 besmettingen gemeld en dat is -ondanks dat landelijk de piek bereikt is- toch meer dan gisteren. Vooral een piek in Rijssen-Holten en Nunspeet, met meer dan 750 besmettingen per 100.000 inwoners.

