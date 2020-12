Een Christmas Drive-thru op de markt? ‘Dat zou een verkeerd signaal zijn’

UPDATEWINTERSWIJK - De ‘Christmas Drive-thru’ op de Markt in Winterswijk gaat toch niet door. Organisator Roy Heesen heeft dat besloten na een afwijzing door de gemeente Winterswijk.

,,Het mag wel, maar ze hebben het liever niet”, zegt de Winterswijkse horeca-ondernemer. ,,Ze zien ervan af omdat het toch naar vertier neigt. De mensen mogen wel in de rij gaan staan om oliebollen af te halen, maar niet in de auto in de photo-booth gaan.”

De opzet van deze coronaveilige kerstactiviteit was dat mensen in hun auto door de ‘Christmas drive-thru’ konden rijden, waar een foto van werd gemaakt en waarna ze iets lekkers kregen en weer weg konden rijden.

Eerst wel

Heesen kreeg eerst wel toestemming voor deze opzet. ,,Het mocht, maar na de nieuwe persconferentie waren ze bang voor commotie en zien ze er van af.”

Het alsnog door laten gaan zonder die foto wil Heesen niet. ,,Dat slaat nergens op, het gaat er mij niet om wat oliebollen te verkopen. Die ging ik ook niet zelf bakken.”

De opstelling van de gemeente Winterswijk bevreemdt hem, omdat elders in de Achterhoek wel toestemming voor vergelijkbare drive-throughs wordt gegeven. ,,Bij de Radstake is een bierhal waar je doorheen rijdt, bij de A18 in Doetinchem komt ook zoiets.”

Verkeerd signaal

Volgens een woordvoerder van de gemeente Winterswijk is er naar aanleiding van de nieuwe lockdown opnieuw naar verschillende activiteiten gekeken. ,,Er is geoordeeld dat het onwenselijk is dat dit door zou gaan. We zagen het als een publieksaantrekkend evenement. Dat moet je op dit moment niet willen, dat zou een verkeerd signaal zijn.”

Dat andere Achterhoekse gemeenten wel ‘drive throughs’ toestaan is mogelijk omdat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. ,,We proberen de regels wel af te stemmen met andere gemeenten, dat hebben we bijvoorbeeld ook met het carbidschieten gedaan. Maar het kan voorkomen dat gemeenten elk anders beslissen.”