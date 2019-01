Evolutio is de spring­plank voor danstalent: ‘Dansend Oost-Nederland moet op de kaart’

15:06 LICHTENVOORDE - Om danstalent in Oost-Nederland een podium te geven is eind 2018 Stichting Evolutio opgericht. Initiatiefnemers en danschoreografen Lidy Hungerink (26) uit Lichtenvoorde en Tim Aafjes (33) uit Enschede noemen Stichting Evolutio de springplank van danstalent. ,,We willen amateurdansers de kans te geven zich verder te ontwikkelen en ook dansend Oost-Nederland op de kaart te zetten”, zegt Hungerink.