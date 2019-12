Een dag na het bunkeren massaal de sportschool in

,,Sporten heeft alleen zin als je het ritme erin houdt”, zegt Tim de Jong. ,,Je eet deze dagen toch wat meer dan normaal. Dan is het ideaal dat de sportschool open is en ik het ritme van vier keer in de week sporten erin kan houden én de extra calorieën kwijtraak.”



De Jong is dan net van de crosstrainer gestapt in sportschool AeroFitt in Hengelo, die op tweede kerstdag vol is met fanatiek zwetende sporters. In de fitnesszaal is de les functionele training vol en in de groepszaal zijn vrijwel alle matjes bezet tijdens de lessen Body Pump en Body Balance.



Medewerker Gemma Oortgiese van AeroFitt is niet verbaasd dat zoveel mensen ervoor kiezen de sportschool in te duiken. ,,Het is tweede kerstdag, de meeste mensen willen weer wat gaan doen na twee dagen stilzitten en eten”, zegt ze.



