Een dagje proeven aan het werk bij de brandweer in Doetinchem: ‘Heel anders dan achter een bureau zitten’

UPDATE 6-jarig meisje dat zwaarge­wond raakte bij explosie Terborg is buiten levensge­vaar

16:39 TERBORG - Het 6-jarige meisje dat zondag zwaargewond raakte door een explosie in een woning in het Achterhoekse Terborg, is buiten levensgevaar. Dat zegt burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek, waar Terborg bij hoort, maandag. Het kind ligt nog wel in het ziekenhuis.