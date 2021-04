Eén dagje zwemmen in Groenlo, daar moet de Achterhoek het mee doen: ‘We komen er wel heel bekaaid van af’

BORCULO - Een dagje zwemmen met honderd mensen in het zwembad bij Marveld Recreatie in Groenlo. Daar moet de Achterhoek het mee doen. „Voor een streek met 380.000 inwoners komen we er wel heel bekaaid van af”, vindt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland.

In de maand april experimenteert Nederland met test-events. Evenementen, sportwedstrijden, musea, attractieparken en theaters mogen bij wijze van proef negatief geteste bezoekers toelaten. Noord-Holland telt liefst 136 evenementen, maar de Achterhoek welgeteld één. Op 17 april mogen er maximaal honderd mensen zwemmen in het overdekte zwembad van Marveld in Groenlo. Burgemeester Joost van Oostrum is teleurgesteld in die oneerlijke verdeling van test-events over het land. „Waarom geen amateurvoetbalwedstrijd, de derby Neede-Eibergen bijvoorbeeld? Daar komen 600 mensen op af. Of museum More in Ruurlo?”

Casino Eibergen

Volledig scherm Joost van Oostrum is not amused over de verdeling van de test-events © Frans Nikkels

David Kraaijveld en Marco de Koning, eigenaren van King Casino’s in Eibergen, zijn woest over de in hun ogen selectieve aanwijzing van locaties waar mensen, mits getest, weer naar binnen mogen. Waar tal van casino’s deze maand van de Rijksoverheid honderden gasten mogen ontvangen, moet het speelhuis in Eibergen de deuren gesloten houden. „Ik heb de burgemeester gebeld. Dit is belachelijk”, zegt Kraaijveld. „Alleen de grote jongens staan op de lijst. Zij krijgen overheidssteun, wij niet. En we zitten al een jaar dicht hè.”

Veel toeristen naar de Achterhoek

Van Oostrum steunt de ondernemers. „Maar wij zijn als burgemeesters niet geraadpleegd. Deze lijst is door een particuliere stichting in overleg met de brancheorganisaties en het kabinet opgesteld. Daarbij komt de Achterhoek er wel heel bekaaid van af. Ik snap dat in grote steden de nood hoog is, maar wij willen ook graag experimenteren. In de zomer komen veel toeristen naar de Achterhoek. Dat kan hier veilig. We hebben de ruimte.”

Van Oostrum heeft de zaak bij de veiligheidsregio aangekaart. „Ik hoop dat in mei de testevenementen beter over het land verdeeld worden en de Achterhoek dan wel volop meedoet.”

Quote Alleen de grote jongens staan op de lijst. Zij krijgen overheids­steun, wij niet David Kraaijveld, King Casino’s