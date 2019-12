Een deelauto op het platteland? Werkt dat wel?

UPDATE Bomvolle zaal in Groenlo vol wantrouwen over ziekenhuis­plan­nen

18 december GROENLO - Ondanks het afblazen van het besluit om twee afdelingen te sluiten in het Winterswijkse ziekenhuis SKB, zat woensdagavond de zaal in de Mattelier in Groenlo bomvol. Ruim 500 mensen waren op de informatie-avond over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen.