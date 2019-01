Een dikke party in Megchelen, want Jan ter Voert wilde dat zijn zaak bleef draaien

Voor de familie en medewerkers is het geen gemakkelijke dag. ,,We zitten met een heel apart gevoel’’, zegt medeorganisator William Arendsen. ,,Maar Jan wilde sowieso alles door laten gaan. ‘Hou de zaak draaiende’, zei hij. ‘Daar heb ik het altijd voor gedaan’.’’



Ter Voert was al een tijd ziek. In augustus werd er bij hem een tumor ontdekt. Zijn dood komt daardoor echter niet minder onverwacht. Zeker niet voor de buitenwereld. ,,Jan was een veel te trots man om het over zijn ziekte te hebben. Hij was niet zomaar een 74-jarige, hij was altijd in de weer. Hij zong dolgraag en was overal bij betrokken. Dit was zijn thuis.’’