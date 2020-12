Een dubbel jaar voor toeristisch Berkelland: ‘Corona heeft veel narigheid gegeven, maar ook veel gebracht’

Een tsunami aan toeristen uit eigen land vond de weg naar de camping net buiten Rekken. „De groepsaccommodatie mocht vanaf 1 juli weer open, de camping was half mei geopend. Dat liep als een tierelier.” Eigenaar Lensink is nog altijd overdonderd. „Ik doe dit al 32 jaar, maar dit is me nog nooit overkomen.”

Afhaalmaaltijden voor 500 inwoners

Een jaar als dit heeft ook Dinand Prinsen van hotel-café-restaurant Prinsen in Haarlo niet eerder meegemaakt. Al kijkt hij met minder plezier terug. „Wij hebben een compleet horecabedrijf met hotel, restaurant, café, catering en terras. De hele mikmak. Dankzij een mooie zomer hebben we een prima hoogseizoen gedraaid, maar alles bij elkaar moeten we flink inleveren.” Want het café en restaurant van Prinsen zijn opnieuw gesloten. Dus moet hij creatief zijn. Even leek het aanbieden van afhaalmaaltijden een goed idee. „Maar dat heeft geen zin in een dorp met vijfhonderd inwoners, dat had ik na een half uur wel bekeken.”