Een ‘duivels dilemma’ voor organisatoren van de Larense Kermis: ,,een mooi feest is met 1,5 meter niet mogelijk’’

Het is met pijn in het hart, maar de Larense ondernemers hebben in nauw overleg met burgemeester Sebastiaan van ’t Erve besloten om komende september de grote en uiterst populaire kermis in Laren af te gelasten. ,,We hebben gezamenlijk moeten concluderen dat het niet mogelijk is om een mooi feest te organiseren dat voldoet aan alle eisen die de overheid stelt.’’

De Larense Kermis, ieder jaar begin september, trekt veel bezoekers uit de hele regio. Sinds 1 juli is er meer ruimte gekomen voor evenementen, maar de anderhalvemeterregel blijft gelden. En dat blijkt een te hoge drempel voor de kermis.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: ,,Met zo’n groot evenement als de Larense Kermis is het niet mogelijk om die afstand tot elkaar te kunnen bewaren. We hebben daarover goede gesprekken gevoerd met de organisatie. De kermis is niet alleen belangrijk voor Laren, maar voor onze hele gemeente en het doet pijn dat die nu niet door kan gaan. Maar we moeten ook realistisch zijn: onze veiligheid en gezondheid staan voorop.’’

‘Bijzonder jammer’

Volgens Van ’t Erve is dat het allerbelangrijkste. ,,En dan moet je dus keuzes maken. Neemt niet weg dat ik het bijzonder jammer vind voor iedereen die de kermis een warm hart toedraagt.’’

Volgens Jeroen Stekelenburg - hij is voorzitter van Ondernemers Laren, de club die de Larense Kermis organiseert - is deze beslissing zeker niet gemakkelijk geweest. ,,We hebben uitgebreid gesproken met de gemeente en met de direct betrokken horecaondernemers. Samen hebben we de mogelijkheden afgewogen en diverse alternatieve scenario’s onderzocht. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk moeten concluderen dat het niet mogelijk is om een mooi feest te organiseren dat voldoet aan alle eisen die de overheid stelt, waaronder de anderhalvemeterregel.’’

Dilemma

Stekelenbrug noemt de situatie een ‘duivels dilemma’ omdat afgelasting een hoop partijen hard zal raken. ,,De horeca, de kermisexploitanten en natuurlijk ook de bezoekers. Het is enorm spijtig, maar het is niet anders. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als er een uitbraak plaatsvindt. Dat is het niet waard en dat moet je met z’n allen dus ook niet willen. Volgend jaar maken we er hopelijk weer een groot feest van.’’