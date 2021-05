Een e-bike aanschaffen is geen makkie ‘Lastig om aan een gangbaar model van Gazelle of Batavus te komen’

EIBERGEN – Fietsen en wandelen zijn populair in coronatijd. De huidige crisis heeft fietsenwinkel Profile Bleumink in Eibergen geen windeieren gelegd. „Wij varen eigenlijk wel bij corona”, zegt medewerker Wouter Emsbroek als hij terugblikt op het afgelopen jaar. Het is tegelijkertijd een wrange constatering. Want Bleumink voelt mee met de noodlijdende ondernemers, die zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

De vraag naar fietsen steeg vanaf de eerste lockdown. „Er is veel vraag naar e-bikes. Maar ook mountainbikes en racefietsen worden meer verkocht”, zegt Emsbroek. De toegenomen interesse voor het fietsen kan niet los van corona worden gezien. De vraag naar e-bikes is momenteel zo groot dat de wachttijden flink oplopen. „Het is nu lastig om aan een gangbaar model van Gazelle of Batavus te komen. Er zijn wel meer merken, maar ook die worden meer verkocht. De spoeling wordt dunner.”

Alternatief

Emsbroek vindt het moeilijk om aantallen te noemen. „Maar we hebben afgelopen jaar veel meer verkocht dan het jaar daarvoor. Mountainbiken en racefietsen werden een alternatief voor de teamsporten. Die kwamen stil te liggen vanwege corona. Voor de zomer zagen we meer mensen die een e-bike wilden kopen. Dat was een alternatief voor de zomervakantie, die niet doorging. De toegenomen interesse voor fietsen is een landelijke trend”, zegt de medewerker.

Met het tweede zomerseizoen in coronatijd voor de deur verwacht Emsbroek opnieuw veel vraag. „Fietsen is seizoensgebonden. Maar ook in de winter is er goed verkocht. Het was een zachte winter.” Aan klanten van Profile Bleumink is nog geen ‘nee’ verkocht. „Wij hebben vijf filialen. De andere winkels zijn in Vorden, Brummen, Zutphen en Warnsveld. We kunnen bij elkaar in de voorraad kijken.”

Suezkanaal

Maar de voorraad kan niet altijd goed worden aangevuld. Het bestellen bij de fabrikanten is lastiger geworden. „Het probleem is dat het bij de toeleveranciers stokt. Veel onderdelen worden in Aziatische landen gemaakt. Daar hebben fabrieken stilgelegen vanwege corona. Ook de blokkade onlangs van het vastgelopen schip in het Suezkanaal heeft natuurlijk niet meegewerkt.”

Meest nijpend is het volgens hem bij Gazelle. „Wij hebben een wachttijd voor een veelgevraagd model van Gazelle tot juli volgend jaar. Alternatieven zijn er wel. Met klanten kunnen we naar andere merken kijken. Wij zijn nu ook dealer van het merk Scott.”